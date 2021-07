Eestlaste reisimislembus on taastunud: Estravel tegi juuniga viimase 16 kuu rekordkäibe

Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid: "Viimase nelja kuu müügikäibed on olnud stabiilses kasvus. Juunikuu tulemus näitab selgelt, et reisimine on taas populaarne ja et eestlased usaldavad meie pakutud turvalisi reisilahendusi. Eriti rõõmustav on see, et oleme saanud juurde palju uusi kliente, kes enne oma piletid ja hotellid ise internetis ostsid, kuid nüüd enam seda teha ei taha."