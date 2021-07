SEB Eesti kasum kasvas aastaga ligi neljandiku võrra: iga neljas klient on valmis investeerima

"Kiires kasvus on klientide arv, kes soovivad oma säästusid tootlikumalt investeerida. Investeerimishuviliste paremaks teenindamiseks tõime teises kvartalis turule Baltikumi esimese robot nõustaja, mis aitab kliendil mobiiltelefonis leida talle sobilik investeerimislahendus. Robotinvestor on klientide poolt hästi vastu võetud, lühikese ajaga oleme nii aidanud regulaarse investeerimisega alustada ligi tuhandel kliendil," rääkis Parik. SEB andmetel on investeerimisest huvitatud iga neljas SEB Eesti klient.

Samuti leiab Parik, et pikalt Euroopa kalleimad olnud tarbimislaenud on hakanud Eestis odavamaks muutuma: "Investeerimise kõrval on teine läbimurre toimumas tarbimislaenude turul. Tarbimislaenude intressid on Eestis olnud Euroopa kõrgeimad ja leidsime, et see ei ole kohane meie turu arengutasemega. Oleme hoidnud oma tarbimislaenu pakkumist kolmandiku võrra soodsamana turu keskmisest ning näeme, et turg tuleb muudatusega kaasa ja väikefinantseerimise keskmine intress on aastaga vähenenud turul viiendiku võrra. Tarbimislaenude krediidikulukuse määr on samas turul vähenenud poole vähem kui intressid, seega tasub klientidel pöörata laenutingimuste võrdlemisel tähelepanu teenustasudele ja intressiarvestuse läbipaistvusele."