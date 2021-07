Potentsiaalika Eesti iduga liitusid kaks tipptegijat

Sägi on pikaajaline mentor ja coach idufirmadele ja idufirmade asutajatele, et ehitada paremaid tooteid ja saavutada kiireid tulemusi. 2005. aastal kaasasutas Sägi Playtech Mobile'i, mis on maailma suurima võrgumängutarkvara arendaja Playtechi autonoomne divisjon, kus ta töötas kümme aastat tehnoloogiajuhina. Selle aja jooksul kasvas üksuse aastatulu nullist rohkem kui saja miljoni dollarini.

Hiljem kaasasutas Sägi Londonis pilvepõhise integratsiooni ja tarne platvormi Nevercode, kus ta töötas aastatel 2017–2019 tehnoloogiajuhina, viies ettevõtte ulatusliku koostöölepinguni Google'iga spetsiaalse töövoo automatiseerimise tööriista Codemagic loomiseks, mis mobiilirakenduste arendamist lihtsustab.

Sägit tuntakse muu hulgas ka tehnoloogiavaldkonna õigusküsimuste eksperdina, mistõttu on õigustehnoloogia ettevõte Avokaado talle ideaalseks väljakutseks. „Mariana on oma meeskonnaga loonud fenomenaalse toote ja ma näen selgelt, kuidas tehnoloogia juhib üleminekut vanadelt protsessidelt uutele tõhusatele protsessidele, parandades tootlikkust ja seost juriidilise ning äritegevuse vahel. Põnev on muuta sektorit koos meeskonnaga, kellega jagan sama DNA-d," kommenteeris Sägi.

Laas-Billson on staažikas turundusveteran, olles teinud koostööd erinevate kaubamärkide, agentuuride ja kirjastajatega, töötades turundusjuhina reklaamitehnoloogia idufirmas NEXD. Laas-Billson on loonud väärtust turunduskonsultandina paljudele erinevatele tehnoloogiaettevõtetele.

„Olen konsultandina töötades isiklikult maadelnud probleemiga, mida Avokaado lahendab. Olen alati vihanud paberimajandust nagu kõik ja olen tohutult põnevil selle üle, et rohkem ettevõtteid saavutaks omamoodi probleemivaba lepingute nirvaana," kommenteeris Laas-Billson.