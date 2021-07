Uus normaalsus? Rally Estonia koduleheküljel müüakse piletite kõrval ka koroonavastast ninaspreid

Rally Estonia ametlikul koduleheküljel saab lisaks fännitoodetele ning võistluse piletitele osta ka eestlaste leiutatud koroonavastast ninaspreid BioBlock. Ninasprei eest küsitakse 18 eurot ja 50 senti. Toode tundub aga olevat juba välja müüdud, sest Rally Estonia leheküljel seisab, et hetkel ninaspreid enam soetada ei saa.

Bioblock koroonavastane ninasprei tuli apteekidesse müügile selle aasta maikuus, toona oli inimeste huvi toote vastu meeletu. Bioblocki looja professor ning ettevõtte Icosageni juht Mart Ustav ei olnud üllatunud, et nende toode nii populaarseks osutus. "Need ninaspreid, kuhu oleme pannud SARS-CoV-2 vastased veise antikehad, on ainuke moodus, kuidas viirust ära hoida," selgitas Ustav.