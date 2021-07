ARVAMUS | Liisingufirmad on elektriautode võidukäiguks valmis, aga kas ka kliendid?

Elektriauto tootmise ökoloogiline jalajälg tekitab paljudel küsimusi. Pole kahtlust, et igapäevased sõidud elektrimootoriga kurnavad planeeti võrreldes diisel- või bensiinimootoriga tunduvalt vähem, kuid arvestades masinate tootmisprotsessi, ei saa seda nii veendunult väita. Kohati jääb mulje, et sisepõlemismootorid saavad teenimatult karistada. On neidki, kes leiavad, et rohelisem on edasi sõita vähekasutatud diiselautoga kui see uue elektriauto vastu välja vahetada.