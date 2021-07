Valitsus muutis Eestisse saabumisel eneseisolatsiooni ja testimise reegleid

Piiranguteta saab muudatuse kohaselt Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75ga või sellest väiksem. Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75-200, siis ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas.

Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Muudatuse kohaselt ei pea 12-18-aastane vaktsineerimata alaealine jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu rohelisse nimekirja ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud.