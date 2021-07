Wise'il on veel kasvuruumi? Suure konkurendi väärtus kasvas aastaga kuuekordseks

Aasta tagasi hinnati Revoluti väärtuseks "vaid" 4,65 miljardit eurot, vahendab Sifted . Nüüd aga hindavad Revoluti investeerinud Jaapani investeerimispank Softbank ning ameeriklaste Tiger Global, et ettevõtte väärtuseks on lausa kosmilised 27,88 miljardit eurot.

Kusjuures nii suure väärtuse kasvuga tipnenud perioodil on Revolut juurde kaasanud vaid 676 miljonit eurot. 27,88 miljardit eurot teeks Revolutist kõrgeima väärtusega Suurbritannias registreeritud finantstehnoloogiaettevõtte. Seni oligi selleks Wise.

Kui varem on Revoluti asutaja Nik Storonsky rääkinud, et 20 miljardi dollari(umbes 17 miljardit eurot) piiri ületamisele viiakse ettevõte börsile, siis nüüd ütles Revoluti finantsjuht Mikko Salovaara, et selliseid plaane neil lähiajal siiski ei ole.