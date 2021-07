Vana Villemi pubiketti pidava Aare Hallopi sõnul ei ole nad veel sügisele mõelnud. “Loodame, et ei tule piiranguid, kui tulevad - mis me ikka oskame teha,” ohkas mees.

Tema sõnul sõltuvad nende sügisesed sammud sellest, mida valitsus vajalikuks peab, et söögikoht end avatuna hoida saaks. “Kui inimene tuleb tõendiga, siis on lihtne ja kedagi ekstra-palkama ei pea,” kirjeldas ta. Samas möönas ta, et juba praegu on neil raskusi teenindajate ning kokkade leidmisega.