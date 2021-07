FOTO | Bikeepi rattahoidjat saab ka teisiti kasutada: just nii saab Wolti kullerist Bolti kuller

Seega tundub, et kui taksojuhtide seas on juba pikemat aega levinud mitme eri rakenduse kasutamine, siis nüüd on see trend jõudnud ka toidukullerite maailma. Samas on neil see siiski mõnevõrra keerulisem: kahe kotiga sõita on ebameeldiv. Kas nüüd võib oodata, et samuti hakkavad käituma teisedki toidukullerid ja rattahoidjatesse tekivad rataste asemel toidukotid?