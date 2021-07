Paremal Viive Aasma Foto: Taavi Sepp

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kujundus- ja loovtöö hange nägi ette, et projektijuhil peab olema pedagoogiline kõrgharidus. See on väga spetsiifiline nõue, mis omakorda viis selleni, et hankel osales vaid üks pakkuja. Kas see oli juhus või kokkumäng? Ärileht uuris osalistelt, kuidas nemad seda asja näevad.