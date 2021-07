Utilitas tootis teises kvartalis 84% energiast taastuvkütusest

„Kolmapäeval võttis Euroopa Komisjon vastu ettepanekute paketi, millega seatud kõrgemate eesmärkide saavutamine on ülioluline, et Euroopa saaks 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Energiasektoris püstitatakse senisest kõrgem energiatarbimise vähendamise eesmärk, millega peaaegu kahekordistatakse liikmesriikide energiasäästukohustust ning endiselt nähakse olulist rolli taastuvenergias, mille osakaal tõstetakse praegusest 2030. aasta eesmärgist, 32 protsendist, 40 protsendini kogu energia toodangust," rääkis Koit. „Pakutud tegevuskava on senisest ambitsioonikam ja nõuab kõikide liikmesriikide lisapingutusi ning sihipärast tegutsemist, kuid vaid nii on võimalik inimtegevuse jalajälje vähendada," lisas ta.