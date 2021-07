Alkoholivaba õlle ja siidri riiul Selveris. Foto: Priit Simson

Kuum suvi on käes ning eestlased janunevad värske ja kodumaise kraami järele. Suured poeketid Maxima ja Prisma tõdevad, et on sel suvel pidanud vaeva nägema just sellega, et joogid jõuaksid lettidele.