FOTOD | Eesti nutipostkastide tootja avab täiesti uudse teenuse. Mida see endast kujutab?

Tellisid e-poest kingad, mis hästi ei sobi, ja tahaksid need kaupmehele tagasi saata? Nüüd saad kingad kodu ees asuvasse nutipostkasti tõsta, kullerile kasti koodi saata ja ise rahus tööle või randa minna. Teadmata ajal saabuva kulleri ootamine on minevik.

ParcelSea lahendust kasutab juba näiteks SOL pesumajade kett. Nutipostkasti omanik saab puhastusse mineva pesu otse koduukse ette postkasti jätta ja sealtsamast saab ta puhta pesu ka kätte. Transpordi eest hoolitseb pesumaja ning aeganõudev sõit kaubanduskeskusse jääb ära. Partnerite võrgustik laieneb pidevalt ja ParcelSea teeb partneritega koostööd, et kullerid oleksid nutipostkasti võimalustega hästi kursis ning teenus toimiks kliendile sujuvalt ja mugavalt. Oluline on teada, et nutipostkast pole vaid kulleritele ega sõltu partnerist, kellele pakki saata soovid – avamiskoodi saab jätta igaühele, kel seda tarvis.