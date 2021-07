Swedbank: huvi kodulaenu vastu püsib kõrge ning kelmid on kolinud suhtlusrakendustesse

Swedbank AS-i 2021. aasta esimese poolaasta kasum on 89,2 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta esimese poolaastaga on kasum 1,6 miljoni euro ehk umbes kahe protsendi võrra suurem, mis on tingitud peamiselt suurematest tuludest.

2021. aasta esimesel poolaastal maksis Swedbank AS koos tütarettevõtetega 19,5 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid.

„2021. aasta teises kvartalis leevenesid COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud. Kuigi Eesti tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on pandeemiaeelse ajaga võrreldes veel nõrgem, on see sel aastal tublisti paranenud. Oleme valmis erakliente ja ettevõtteid finantseerima ning mitmetes sektorites on krediidinõudlus juba ka taastumas. Mõnedes sektorites võtab see ilmselt veel aega, kuid me oleme valmis liikuma koos oma klientidega neile sobivas tempos,“ ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

Petukõnedest on saanud finantskuritegevuse levinud vorm. Sarnaselt eelmistele kvartalitele kimbutasid kelmid Swedbanki kliente ka 2021. aasta teises kvartalis. Varasematele kõnedele võltsitud Swedbanki teenindusnumbrilt või sarnastelt numbritelt lisandusid kurjategijate kontaktivõtud klientidega suhtlusrakendustes nagu Viber, WhatsApp jne.

"Statistikat vaadates saame öelda, et üle poolte juhtudest, kus petturid said ligipääsu kliendi kontole, suutsime olukorra tuvastada enne, kui petturid makse tegemiseni jõudsid," teatas pank.

Lisaks rõhutas ettevõte pressiteates, et tänavu on astutud suur samm Eesti investeerimiskultuuri arendamise suunas: "Jätkasime investeerimiskultuuri edendamist ja tõime 2021. aasta teises kvartalis Eesti turule uued investeerimisvõimalused Roburi fondide näol. Juba esimeses kvartalis turule toodud fondidele lisandusid uued võlakirjafondid. Need fondid pakuvad soodsat investeerimisvõimalust, mis muidu oleks suurele osale väikeinvestoritest ilmselt kättesaamatu. Teises kvartalis käivitasime ka investeerimiskooli ja podcast'i „Investeerimisjutud“, et edendada finantskirjaoskust ühiskonnas."