Laste ja nendega seotud tegevuste kindlustamine võib ootamatuste puhul olla pere rahakoti säästja

ERGO kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse portfelli juhi Alice Karula sõnul on viimastel aastatel märgata selget kasvu laste kindlustamisel. „ERGO praktikas näeme, et vanemad on hakanud üha rohkem teadvustama lastega seotud kindlustuste vajalikkust - näiteks õnnetusjuhtumikindlustuses on kindlustatud inimeste arv viimase viie aastaga kasvanud 16 protsenti. Ometi kohtame tihti olukordi, kus toimunud on kahjujuhtum, milles kannatajaks või põhjustajaks on laps, kuid vajalikku kindlustuskaitset perel ei ole. See aga tähendab perele väljaminekuid, mida kindlustuse abiga oleks lihtsasti saanud ära hoida," ütles Karula.

ERGO spetsialist toob välja kindlustusliigid, mis on abiks lastega seotud kahjujuhtumite korral.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Karula sõnul on kõige levinum kindlustusliik laste puhul õnnetusjuhtumikindlustus. „Lastega juhtub paratamatult igasugu äpardusi, olgu mängides või sporti tehes. Õnneks tuleb suuri traumasid pigem harva ette, kuid väiksemaid vigastusi saadakse tihti näiteks jalgrattaga sõites, palli mängides, suvel sageli batuudil hüpates, puu otsas turnides ja mujal. Hiljuti oli meil näiteks juhtum, kus laps kukkus õnnetult legotorni otsa ja sai lõikehaava."

Olukordades, kus laps vajab arstiabi või vanem peab temaga koju jääma ja töölt eemal viibima, on õnnetusjuhtumikindlustus suureks abiks. „Kindlustuslepingu alusel on võimalik maksta ühekordset valurahahüvitist - näiteks luumurdude tagajärjel välja makstav valurahahüvitis jääb keskmiselt paarituhande euro kanti. Kindlasti soovitame laste puhul valida ravikulude kindlustuse, millega aidatakse korvata kulud taastusravile, tasuda abivahendite rendi või muu taolise eest," soovitas Karula. Ta märkis lisaks, et seltsiti võib see erineda, kuid näiteks ERGO õnnetusjuhtumikindlustus kehtib kogu maailmas ning kaetud on ka trauma tagajärjel tekkinud hambavigastused.

Reisikindlustus