Sissetulekud erinevad juba lapsepõlves: tüdrukud saavad vähem taskuraha kui poisid

Vanuses 4-13 aastat saavad tüdrukud kuus keskmiselt 13,76 eurot ja see on üksteist protsenti vähem kui poisid, selgub uuringust.

Värskete tulemuste kohaselt mõjutab sooline erinevus lapsi läbi lapsepõlve: see kehtib 4-6 aastaste vanuserühma kohta, kus taskuraha saab ainult umbes iga viies laps. Ja isegi vanuses 11–13 aastat, kui kümnest lapsest umbes üheksal on taskuraha, on tüdrukutel vähem oma raha.