Sattusid vale inimese otsa. Finantspetturid üritasid tüssata Eesti pangajuhti. Kuidas see välja nägi?

Ilja Sovetovi kogemus algas kõnega kohalikult numbrilt. Naishääl teatas, et helistab teise panga pettuste tõkestamise osakonnast. „Ta küsis mult, kas ma proovisin just 300-eurost makset teha. Ta teadis mu nime. Taustal oli kuulda kõnekeskuse hääli,“ meenutas Sovetov. „Ta ütles, et neile laekunud maksekorralduse summa oli minu kontojäägist suurem ning nad olid sellepärast mures ja blokeerisid selle.“

Seejärel kontrollis helistaja mitu korda, kas klient on hiljuti oma ID-kaardi või passi ära kaotanud või jaganud oma dokumente kellegagi, kes võis neid kuritarvitada. „Ta küsis, millist autentimismeetodit ma kasutan. Kui palusin tal end tuvastada või öelda, mis on mu panga kasutajanimi või isikukood, ütles ta, et ta on nooremspetsialist ja tal ei ole nendele andmetele ligipääsu,“ rääkis Sovetov.

Pärast seda küsis helistaja, mis on kliendi peamine pank, väites, et ta on kohustatud seda panka pettuskatsest teavitama. Kui ta kuulis, et see on Luminor, üritas ta teada saada, kui palju raha kontol on.

„Kui ma seda teavet ei avaldanud, palus ta mul liinile jääda, et ta saaks mind ühendada Luminori küberkaitse ja pettuste haldamise osakonnaga. Pärast 30-sekundilist ootamist ühendati mind meessoost isikuga, kes esitles end Luminori pettuste tõkestamise meeskonna juhina ja palus mul end tuvastada. Taustal oli jällegi kuulda kõnekeskuse hääli,“ jagas Sovetov.

Pärast seda, kui Sovetov oli küsinud paar kontrollküsimust väidetava pettusevastase pangaspetsialisti töökorruse ja ülemuse kohta, katkestasid petturid kõne.

Petukõnesid tehakse üha sagedamini

Luminori finantskuritegude tõkestamise osakonna juhi Hannes Oja sõnul teesklevad petturid tihti pangatöötajaid ja kirjeldavad klientidele olukorda, mille eesmärk on panna nad oma internetipanga sisselogimisandmeid jagama.