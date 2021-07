Esimesel poolaastal käis pealinnas vilgas korterite ostmine. Keskmine hind kerkis kaheksa protsenti

„Hetkel on tunda, et kuum ilm mõjutab ka kinnisvaraturgu ning inimesed surfavad rohkem rannas kui kinnisvaraportaalides. Sügisel peaks kinnisvaraturule jõudma suur hulk pensioniraha ja see võib olukorda muuta. Üldiselt on kõige parem stabiilsus ja mitte äkilised hüpped, mis kahandaks kodude kättesaadavust ja jätaks paljud inimesed turult eemale," ütles Vahter.

2021. aasta esimesel poolaastal tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 7160 ostu-müügitehingut, mis on 40 protsenti enam kui mullu. Tallinna korteri ruutmeeter maksis tänavu keskmiselt 2250 eurot, mis on mullusest kaheksa protsenti enam. Tänavu müüdi kalleim korter 1,1 miljoni ning mullu 890 000 euro eest.

2021. aasta esimesel poolaastal müüdi Tallinnas 230 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 105 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kalleim eramu müüdi tänavu 2,2 miljoni ning mullu 2,1 miljoni euro eest.

2021. aasta esimesel poolaastal müüdi 79 elamumaa krunti, mis on 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 23 võrra rohkem. Tänavu esimesel poolaastal maksis kalleim krunt 1,9 ning mullu 1,6 miljonit eurot.