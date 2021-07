ABB-l on värbamisel enam kui 30 ametikohta, aga inimesi nende täitmiseks ei leidu

Kvalifitseeritud tööjõu defitsiit on süvenenud viimase kümnendi jooksul käsikäes majanduskasvuga. Teravamalt on tööjõupuuduse probleem süvenenud viimase 4-5 aasta jooksul. Võib öelda, et viimastel aastatel ei ole enamike positsioonide täitmisel ABB jaoks tööjõuturu olukord oluliselt muutunud.

Sarnaselt teiste ettevõtetega peame väga palju pingutama selle nimel, et leida sobivate oskustega töötajaid soovitud kiirusega. Selleks panustame igapäevaselt tervikliku töötaja väärtuspakkumise kujundamisse, et olemasolevaid töötajaid hoida ja ka organisatsioonisiseselt karjäärivõimalusi pakkuda. Uutele töötajatele peame pakkuma aina suuremas mahus ümberõpet töökohal.

Ainuüksi praegusel hetkel on ABB-s aktiivsed värbamised enam kui 30 positsiooni täitmiseks, millest enamik on tehnilistesse rollidesse ABB Eesti tehastes või skandinaavia keeleoskustega spetsialistide leidmiseks Eestis asuva globaalse äriteenuste keskuse personali- või finantsfunktsiooni.

Nii meie ABB-s kui Eesti ettevõtlus laiemalt vajab paindlikumat rändepoliitikat, kui soovime globaalsel tööturul konkurentsivõimelisena püsida. Hetkel on üldkorras välisvärbamise kvoodipiirangu all nii elektrimontöörid kui ka näiteks enamik meie inseneride positsioonidest - elektriinsenerid, mehaanikainsenerid, kvaliteediinsenerid, müügiinsenerid, hooldusinsenerid, testimisinsenerid, protsessiinsenerid jt. Samas inseneride sisseelamisperiood on sedavõrd pikk, et ettevõtetel ei ole mõistlik neid ainult 12-ks kuuks lühiajalise töötamise registreerimise alusel Eestisse värvata.

Vajame riigilt strateegilist vaadet, mis toetaks ettevõtete konkurentsivõimet