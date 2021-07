Välismeedia: Ikea on aastaid müünud lastemööblit, mis valmistatud ebaseaduslikust Siberi metsade puidust

Ikea populaarseima lastemööbli - sealhulgas Sundviki voodite ja Flisati nukumajade - tarneahela ülevaade näitas, et osa männipuidust on tõenäoliselt pärit Siberi vene raiefirmadelt, kes on korduvalt rikkunud Venemaa keskkonnaseadusi, mille eesmärk on kaitsta tohutuid boreaalseid metsi, teatas raport mis pärineb Londonis asuvast grupist Earthsight.

Venemaa kaitstud metsadest raiutud puit on tõenäoliselt sattunud muudesse Ikea toodetesse, aga ka teiste lääne ettevõtete toodetesse, teatas Earthsight.

Ikea on nüüd Earthsightile ja NBC Newsile öelnud, et on raportis välja toodud sidemed metsaraieettevõtetega katkestanud.

Veerand mändidest pärines Siberist

Uuringut läbiviinud meeskonna tarneahela jälgimise rada viis kõigepealt Indoneesiasse. Seal asub ettevõte PT Karya Sutarindo. Aastas tehakse seal miljoneid rootslastele mõeldud lastemööblit. Enamik tooteid on valmistatud männipuidust. Jaava saarel männid aga ei kasva. Puit imporditi.

Uuring näitas, et veerand mändidest pärines Siberist. Tarneahel viis teiste seas Vene ettevõtja ja Forbesi poolt riigi 50 jõukama riigiametniku Evgeny Bakurovi juurde. 44-aastane Bakurov juhib erinevaid tooraine tarnimisega tegelevaid puiduettevõtteid.

Tänu küsitavatele tehingutele kohalike metsavõimudega on Vene ettevõtted väidetavalt viimase kümne aasta jooksul ebaseaduslikult langetanud 2,16 miljonit kuupmeetrit puitu, öeldakse aruandes. Viimase kümne aasta jooksul on Bakurovi raiefirmad hinnanguliselt langetanud kaitstud metsadest 2,16 miljonit kuupmeetrit puitu, öeldakse aruandes.

Ikea teatas, et üritab parandada oma tarneahelate järelevalvet

Rootslased kaitsevad end nüüd väidete eest. Seetõttu ei aktsepteeri ettevõte ebaseaduslikult langetatud puitu "mitte mingil juhul".

Ikea lõpetas Bakuroviga koostöö kevadel pärast aastatepikkust koostööd. Otsus tehti juba enne teabe avaldamist Earthsightis. Siiski teadis grupp suure tõenäosusega pikka aega MTÜ uuringutest, mis olid juba aasta aega koosolekuid ja satelliidipilte hinnanud.