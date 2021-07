Dell annab töötajatele uute sülearvutite ja monitoridega hoogu juurde

Arvuti kasutamine ei pea minema keskkonnale kalliks maksma. Dell on võtnud suuna jätkusuutlikkusele ja Latitude 5000 seeria on keskkonnasõbralik. Mudelid 5320 , 5420 ja 5520 on esimesed, millest 21 protsenti moodustab bioplast ning mille disainis on kasutatud taaskasutatud süsinikkiude. Selline disain aitab vähendada Co2 emissioone tervelt 39 miljoni sõidetud kilomeetri võrra, säästab energiat, mille abil saab kütta terveks aastaks 5,564 kodu ning säästab 226 olümpia-basseini jagu vett. Dell kannab tööstuse kõige jätkusuutlikuma äriklassi arvutite tootja tiitlit põhjusega.

Latitude 9000 seeria märksõna on kiirus. Express Connect tähendab seda, et arvutid ühenduvad koosoleku-rakendusi kasutades hetkega kõige tugevamate pääsupunktide ja lairibaühendusega. Express Response kasutab aga Intel® Adaptix™ tehnoloogiat selleks, et seada esikohale just kõige olulisemad rakendused ning teha kindlaks, et need avanevad kiirelt ja töötavad tõhusalt. Express Sign-in ehk sisselogimine töötab Intel® Visual Sensing tehnoloogial ning ärkab ja logib kasutaja IR-kaamera ja Windows Hello rakenduse abil automaatselt sisse. Express Charge 2.0 tehnoloogia laeb aku kõigest 40 minutiga 80 protsendi peale.

Enesekindel koostöö. Latitude seeria mudelitel 9420 ja 9520 on tänu Safe Shutter tehnoloogiale turvaline veebikaamera, mis avab ja sulgeb ennast vastavalt vajadusele ise. 16:10 Infinity Edge ekraan pakub kasutajale võimsat visuaalset kogemust ning mahutab vaatevälja viis protsenti rohkem kui varem. Comfort View Plus funktsioon vähendab sinist valgust ning annab ekraanile erakordsed värvid.

Maailma kõige intelligentsemad äriklassi arvutid. Latitude 9000 seeria teeb oma 11. põlvkonna Intel® Core™ i7 vPro protsessoritega eelkäijatele silmad ette. Latitude 9420 ja 9520 sülearvutitel on kuni 32 GB mälu ja integreeritud Intel® Iris® Xe graafika. Need on esimese sülearvutid, millesse on sisse ehitatud tehisintellekt – Latitude 9000 seeria õpib ja suhtleb kasutajaga, et täiustada rakendusi, aku kestvust ja heliseadeid.

Monitorid on olulised. Lausa 96 protsenti töötajatest peab neid oma tööruumi tähtsaimaks osaks ja seda ka põhjusega. Sellepärast tõi Dell turule uue monitoride seeria, millel on tulevikku suunatud pilguga disain, et kinnitada oma positsiooni maailma parima monitoritootjana.

Hoia ühendust ja produktiivsust. Delli arvutitega saad kiire ja usaldusväärse internetiühenduse igal pool. Latitude 5320, 5420 ja 5520 mudelite puhul saab WiFi tuunida WiFi 6 või WiFi 6E peale. Neile, kes on pidevalt liikvel, on olemas ka 4G LTE ligipääs. Express omadused prioritiseerivad videokõnede ajal lairibaühendust ning ühenduvad kõige võimsamate WiFi võrkudega. Nii ei lähe kasutajal kaduma ühtegi sekundit tööaega, sest ühendumine ja sisse logimine toimub hetkega. Kõigil sülearvutitel on kas 42 Wh või 63 Wh aku.

5320 puhul saab kasutaja valida sülearvutile kaks ühes puutetundliku või mitte puutetundliku FHD (1920x1080 pikslit) resolutsiooniga ekraani. Iga mudel on oma eelkäijatest õhem ja kergem. Dell on viimistlenud oma arvutid voolujoonelisemaks ilma, et selle arvelt läheksid külgedelt kaduma kõik olulised pesad. Uuel seerial on Dual USB-C Thunderbolt 4 pesa, HDMI ja kindluse mõttes veel mõned USB-pesad lisaks.

Hea välimus. Latitude 5000 seeria pakub monitore eri suurustes (13.3”, 14” and 15.6”. 15’’) ning ekraanide resolutsioon küündib tänu 400 nits ekraaniheleduse ja 100-protsendilise sRGB värviruumi katvusega ultra-HD tasemele. Pimestamisvastase tehnoloogia tõttu sobivad monitorid igasse töökeskkonda ning võimsa säästurežiimi abil kestab aku oluliselt kauem. Delli innovatiivne Comfort View Plus kaitseb silmi kahjuliku sinise valguse eest.

Kiire ja võimas. Keskkonnasõbralik disain ei pea tulema võimsuse arvelt. Kõikidele mudelitele annavad jõu 11. põlvkonna Intel® Core™ i7 vPro 4 protsessorid ja 5420 ning 5520 mudelitele on võimalik valida RAM-mälu kuni 64 GM ja välismälu kuni 2 TB. Intel® Iris® Xe graafika tagab selle, et kõik videokoosolekud ja striimimine kulgevad sujuvalt. Just nagu Latitude 9000 seeria, on ka 5000 seeriasse sisse ehitatud tehisintellekt, mis teeb sinu kõrval tööd, parandab helikvaliteeti, rakenduste tööd ja aku kestvust.





Värvi-eksperdid jumaldavad Ultrasharp Monitore. Valida saab kas 24-tollise või 49-tollise auhinnatud monitori, mille ekraanid teevad ajalugu fantastilise detailsuse ja uskumatu värvisügavusega. Ultrasharp monitoridel on tervelt 1,07 miljardit värvi – 65 korda rohkem kui tavalisel monitoril. Kaetud on kõik professionaalsed värviruumid nagu AdobeRGB, DCI-P3, sRGB, Rec. 709, and Rec. 2020 ja 2K mini-LED-tagantvalgustusega ekraanil on võimas kontrast, mida saab reguleerida.

Kaasahaarav töökogemus. Ultrasharp 49 kumera monitori Dual QHD (5120 x 1440 60Hz) resolutsioon, 32:9 kuvasuhe, IPS-paneel ja pimestamisvastane tehnoloogia on revolutsioonilised. Kahe HDMI 2.0 (10-bit värvid, sagedus 60Hz), ühe Displayport pistiku ja mitme USB pesaga ei ole ühendus kunagi probleemiks.

Üks pandeemia suuremaid õppetunde oli see, et koostöö on nüüd tähtsam kui kunagi varem. Collaboration Monitorid sobivad igasse koosolekuruumi ja toovad erinevate ekraanilahendusega maailmatasemel koostöö sinu töökohta kohale. Videokoosoekuteks mõeldud monitorid kaotavad koosolekuliste vahelt distantsi. C-tüüpi pesade funktsionaalsus võimaldab monitore ühendada mitme teise seadmega ning Comfort View Plus, kõrglahutusega 5 MP kaamerad, integreeritud kõlarid ja heli summutavad mikrofonid tagavad tunde, et kõik osalejad on päriselt ühes koosolekuruumis koos. Igaühele on sobiv suurus olemas: 23, 27 või 34 tolli.

Haara suurte monitoridega publik kaasa. Alates 55 kuni 86-tolliste Large Format monitoride 4K ekraanid on puutetundlikud ja interaktiivsed. Täpsed, värvikirevad ja selged ekraanid on keskmise või suurema tööruumi jaoks ideaalsed. Meeting Space Solutions ehk koosolekuruumi lahendused muudavad iga koosoleku või konverentsiruumi ökosüsteemina täiuslikuks. Tänu 3-aastasele garantiile pole vaja millegi pärast muretseda.

Hulganisti produktiivsust toetavaid omadusi sisaldav P seeria on äri tõhususe tõstmiseks loodud. Ekraanide kvaliteet on kõige alus ning valikus on HD+, Full HD, QHD ja 4K. Pööra, kalluta ja keera P seeria ekraane vastavalt vajadusele. Korras laud, korras mõtted. Monitori pisike alus ja nutikas kaablimajandus hoiavad töölaua korras. Monitoridel on USB-C ühendus kõigega. Nii saab DisplayPort 1.2 pesa abil mugavalt ja kerge vaevaga ühendada kokku kuni kaks QHD või FHD monitori.

Näe ja saavuta rohkem. P3421W 34 kumeral USB-C monitoril on ultra-lai WQHD ekraan (3440 x 1440 , 60Hz) ja valge LED-äärevalgustus-süsteem.

Delli uus 4K USB-C Hub monitor P3222QE nihutab piire. Lisaks 3-poolsele ultra-õhukesele ekraanile ja Comfort View Plus funktsioonidele, on 4K monitoril uuenduslik PRO ID2 veelgi ergonoomilisem disain, mis muudab töötamise mugavaks. Monitoril on 150-millimeetrine reguleeritava kõrgusega jalg ja väline kõlar.

Taskukohane ja energiasäästlik, E-seeria Monitorid annavad kõige olulisematele omadustele uue hingamise ning säästavad ruumi. Monitorid on õhemad kui nende eelkäijad, reguleeritud kõrguse ja integreeritud kõlaritega. Usaldusväärsus on neisse sisse ehitatud. Kõik monitorid vastavad rangetele kvaliteedireeglitele, regulatsioonidele ja nõuetele, sealhulgas ENERGY STAR®, EPEAT® ja TCO.