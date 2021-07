Raha liigub ja mitte vähe: kinnisvaratehingute koguväärtus oli möödunud kvartalis rekordiline

Korteriomanditega tehti tänavu II kvartalis 7816 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 6865. Eluruumidega tehinguid oli 2021. aasta II kvartalis ligi 68 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal ajal, eelneva kvartaliga võrreldes ligi 11 protsenti rohkem. Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli II kvartalis ligi 601 miljonit eurot, see on aastatagusest ajast ligi 80 protsenti rohkem ja eelmisest kvartalist ligi 11 protsenti rohkem. Võrreldes 2021. aasta I kvartaliga on esmamüükide arv vähenenud 11 ja järelmüükide arv suurenenud 17 protsendi võrra. See trend vähendas uute korterite osatähtsuse eluruumidega tehtud ostu-müügitehingutes 16 protsendini, mis on viimase nelja aasta madalaim näitaja.