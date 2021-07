Advokaadibüroo annab nõu, mida korteri ostmisel silmas pidada

Tänapäeval on enamik kortereid vormistatud korteriomanditena. Korteriomandi omanikule kuulub eriomand konkreetsele korterile ja õigus kasutada teiste omanikega jagatavat ühispinda. Eriomandi olemasolu tõttu võib korterit sõltumata teistest korteriomanikest vabalt kasutada ja käsutada. Samas võib vanemates majades jätkuvalt kohata korteriomanditeks vormistamata kortereid. Ostjal tasub kindlasti arvestada, et korteriomanditeks vormistamata majas ei ole ühelgi isikul eriomandit ühegi korteri üle ja igale kaasomanikule kuulub üksnes mõtteline osa tervikust.

Lisaks tasub arvestada, et kaasomandiosa müümisel on teistel kaasomanikel ostueesõigus müüdud kaasomandiosale. See tähendab, et teine kaasomanik võib kahe kuu jooksul asuda ostja asemele samadel tingimustel.