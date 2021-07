2013. aastal toimus esimene bitcoini hinnahüpe ning siis sai sellest teada ka laiem avalikkus. 2013. aasta oktoobris maksis üks bitcoin 120 dollarit. Vaid kaks kuud hiljem ületas see esimest korda 1000 dollari piiri.

Selline ekstreemne tõus tekitas üleöö kamaluga miljonäre. See tekitas väga paljudes ka tunde, et nemad on millestki ilma jäänud. Ja selline tunne teeb inimesed väga haavatavaks.

Bulgaariast pärit naine, ajaloo tõenäoliselt üks suuremaid kelme, kasutas seda väga julmalt ära.