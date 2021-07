Kui võib tunduda, et dispetšerteenus on ajalugu, siis nii see päris ei ole. Taksodispetšeri ehk “kiisude” töö on tänaseni aktuaalne ja hinnatud – keskmiselt saab üks dispetšer vahetuse ajal 250 kuni 300 kõne, mis tähendab, et vaatamata turul tegutsevatele konkureerivatele sõidujagamisäppidele on teenus jätkuvalt kasutajate seas populaarne. Kuid miks?