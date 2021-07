Eesti kuulub Euroopa 10 parima innovaatori hulka: oleme kasvamas digiriigist innovatsiooniliidriks

„Eesti tulemused näitavad, et me liigume õiges suunas kasvamaks digiriigist innovatsiooniliidriks. Tulevikumajanduse eelduseks on aga senisest suuremad investeeringud innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse ning kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine. Mida konkurentsivõimelisemad on Eesti ettevõtted, seda paremini on tagatud meie majanduse ja tulude kasv ning see omakorda viib madalama maksukoormuseni,“ märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul on innovatsioon järgmistel aastakümnetel Eesti edu võti.