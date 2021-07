Penaltiga eksinud Saka ründas sotsiaalmeediahiidusid ning heitis ette nende vähest aktiivsust solvangute peatamisel

19-aastane Bukayo Saka ütles, et ta “teadis koheselt”, et pärast Inglismaa viimase penaltiga eksimist võetakse ta sihikule. Noor Arsenali mängija ning turniiri staar ei olnud seni pärast pühapäevast kaotust Wembley’s solvanguid kommenteerinud. Nüüd võttis ta sellel teemal Twitteris sõna.

“Kõikidele sotsiaalmeedia platvormidele nagu Instagram, Twitter ja Facebook – ma ei soovi, et ükski laps või täiskasvanu peaks saama selliseid vihkavaid ja haavavaid sõnumeid nagu mina, Marcus ja Jadon sel nädalal saime,” ütles Saka, viidates Marcus Rashfordile (23) ja Jadon Sanchole (21), kes samuti pärast penalti mööda löömist väärkohtlemise osaks langesid.

“Ma tajusin koheselt, milline vihkamine mind ees ootab ning see on kurb reaalsus, et teie võimsad platvormid ei tee selliste sõnumite peatamiseks piisavalt.”

Seoses Inglismaa mängijatele suunatud väärkohtlemisega sotsiaalmeedias on praeguseks arreteeritud viis inimest. “Me jälitame teid,” hoiatas Suurbritannia jalgpallipolitsei (UKFPU) juht vihkava sisuga materjali levitanud inimesi.

Facebook ja Twitter on edastanud rassistlikke märkusi postitanud kasutajate kontoandmed ametivõimudele.

“Jalgpallis ning üheski teises ühiskonna valdkonnas pole rassismil ja vihkamisel kohta. Kõikidele neile, kes tulevad kokku, et neid vihasõnumeid saatvaid inimesi välja kutsuda – astudes samme, teatades nendest kommentaaridest politseile ning üksteise vastu lahked olles me võidame,” kirjutas Saka oma Twitteri postituses.

Ta ütles, et viibis paar päeva sotsiaalmeediast eemal, et oma perega aega veeta ning viimaste nädalate üle järele mõelda. “Sellest sõnumist jääb väheks, et näidata oma tänulikkust kogu saadud armastuse ees ning arvan, et pean tänama kõiki, kes mind on toetanud.”