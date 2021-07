Facebooki müügist keeldunud juht: ma ei tea, mida selle rahaga peale hakata

Facebooki juhatuse liikmed ja sealsed nõunikud ütlesid Zuckerbergile, et ta võib miljardi dollari suurusest pakkumisest võtta pool, lahkuda ning teha mida iganes, kirjutavad The New York Times-i ajakirjanikud Sheera Frenkel ja Cecilia Kang oma uues raamatus “Inetu tõde: Facebooki võitlus domineerimise nimel”, mis ilmus teisipäeval, 13 juulil.