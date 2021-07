Wise'i tootejuht: pangad oleksid võinud Wise’i ehitada juba viimased 150 aastat

Wise’i makseteenuse pool ehk ei olegi liialt unikaalne. Sama teenust pakub iga maailma pank, lihtsalt palju kallimalt. Mis takistab panku teenustasusid langetamast?

Pangad oleksid võinud Wise’i ehitada juba viimased 150 aastat, see ei oleks nende jaoks mingi probleem. Küsimus ongi, miks nad seda ei tee? Siit tuleb fundamentaalne erinevus kahe filosoofia vahel. Pangad on siin selleks, et oma investoritele väärtust tõsta. Selleks tuleb maksimeerida tulu ja minimeerida kulu. Meie eksistents ei ole aga selleks, vaid soovime ära lahendada peitmine ja vassimine selle üle, kuidas raha ühest kohast teise saata.

(Trunin on järgnevat näidet tuues selgelt elevil) Kui sa hakkad mõtlema, mis raha üldse tänapäeval on, siis ta ei ole väga erinev e-kirjast. E-kirjast puhul ma vajutan nuppu ja ta on plaksti Tallinnast Sydneys, mulle ei maksa see midagi. Sisuliselt on tegemist elektronidega kuskil serveris. Raha puhul aga pannakse igasugu kulusid ja sisuliselt petukampaaniaid sinna juurde ning see on õudne. Inimesed üle maailma kannatavad.

Meie vaatamegi, kuidas me saaksime selle probleemi jätkusuutlikult ära lahendada. Selleks kasutame väga palju tehnoloogiat, me investeerime tehnoloogiasse suurel hulgal. Värbame endale kõige ägedamaid ja targemaid inimesi nii Eestist kui väljastpoolt. Selle tulemusena oleme suutnud luua väga optimaalse globaalse rahaliigutamise masina. Lisaks töötame pidevalt kohalike regulaatoritega, et meie toode ei oleks mitte ainult kiire ja kulutõhus, vaid ka turvaline ning kaitseks meie süsteeme petturite ja rahapesijate eest.