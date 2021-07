Harjumaal Kiili vallas asuvas farmis olnud katku diagnoosiga sead on hukatud

Sigade Aafrika katk (SAK) on aktiivselt levimas ka Euroopas. „15. juulil diagnoositi Saksamaal esmakordselt SAK kodusigadel.“ Hetkel on Saksamaa teavitanud kahest puhangust kodusigade farmides, kus peeti 313 ja 2 siga. Esimese puhangu piirkonnas on alates 2020. a septembrist tuvastatud haigust 103 metsseal ja teise puhangu piirkonnas 261 metsseal. „See näitab selgelt, et kui SAK levib aktiivselt metsas võib haigus jõuda ka farmi,“ selgitas Sammel.