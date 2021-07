Näitleja, kes jäi ilma ajaloo suurimast palgapäevast: mu lapsed on söönud. Mul läheb hästi

Seal ütles ta ise, et on tõesti näitleja, kes on „ei" öelnud kõige suuremale rahasummale filmitööstuses.

Filmimaailmas on üks asi saada filmirolli eest fikseeritud töötasu, kuid teine tase on see, et sulle pakutakse teatud protsenti filmi tulust. Cameron ütles, et Damon saaks „Avatari" rolli eest 10%. Teadagi sai filmist ajaloo suurima kassaga linateos. Aastatega on see sisse toonud 2,8 miljardit dollarit. Kui täpne tulu välja arvutada, siis ütles mees ära umbes 250 miljonist dollarist.