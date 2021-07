Voogedastuselt saadav palk on muusikute jaoks haletsusväärne: suuri plaadifirmasid ootab ees uurimine

Erakondadeülene seadusandjate kogu kutsus konkurentsiametit üles alustama ametlikku uurimist kolme suurima muusikaettevõtte Universal Music, Sony Music ja Warner Music, mis kontrollivad üle

kahe kolmandiku ülemaailmsest muusikaturust.

Digitaalse, kultuuri-, meedia- ja spordiosakonna komisjon (DCMS) soovitas muuta ka autoriõiguse seadust selliselt, et esitajatele ja laulukirjutajatele makstaks nende muusika voogesituse ajal suuremat osa, väites, et hetkel saavad nad “haletsusväärseid” summasid.

“Kuigi voogesitamine on toonud salvestatud muusikatööstusele märkimisväärset kasumit, on selle taga seisev talent – esinejad, laulukirjutajad ja heliloojad – kaotamas,” sõnas komisjoni juhtiv konservatiivide saadik Julian Knight.

Knight lisas, et muusikaturul on "sügavamaid ja põhimõttelisemaid probleeme", mida konkurentsiametil oli vaja uurida. Inglismaa konkurentsiamet ütles, et "kaalub hoolikalt aruandes esitatud soovitusi, mis on seotud konkurentsiametiga, ja teeme koostööd Digitaalse, kultuuri-, meedia- ja spordiosakonna komisjoniga, et neile õigel ajal vastata”.

Soovitused on tööstuse suunal saatnud lööklained. “Miks peaks keegi investeerima sellise riskiga Suurbritannia artistidesse, kui ta saab oma investeeringud hoopis teistesse riikidesse suunata?” sõnas üks muusikatööstuse juht.

Muusikatööstuses viimased 20 aastat väldanud langustrendi on voogedastusbuum taas tõusuteele suunanud, kuid paljud muusikud, näiteks Mercury preemia nominent Nadine Shah, on kurtnud, et nad ei teeni vaatamata miljonitele kuulamistele piisavalt, et ellu jääda.

Kampaania BrokenRecord asutaja ja rokkgrupi Gomez liige Tom Gray ütles, et esinejad ja laulukirjutajad on “maha jäetud”.

Suuri plaadifirmasid esindava BPI kaubandusorganisatsiooni juht Geoff Taylori sõnul on nad pühendunud tagama selle, et artistid saaksid voogesitusest õiglast kasu. "On oluline, et kõik poliitilised ettepanekud väldiksid soovimatuid tagajärgi investeeringutele uutesse talentidesse." lisas ta.