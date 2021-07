Facebooki vastulause Bideni kriitikale: platvorm on teinud piisavalt vaktsineerimistempo tõstmiseks

Eelnevalt oli teemal sõna võtnud ka Biden ise. "Nad tapavad inimesi. Pandeemia on meil ainult mittevaktsineeritute seas," ütles president, viidates vaktsiinide kohta levivale väärinfole.

Sellele reageeris Facebooki kliendisuhete asejuht Guy Rosen, kes kirjutas eile avaldatud blogipostituses, et ettevõte on eraldanud ressursse pandeemia vastu võitlemiseks, suunates inimesi usaldusväärsele teabele ning aidates leida ja ajastada kohti vaktsineerimiseks.

“Kuigi sotsiaalmeedial on ühiskonnas oluline roll, on selge, et selle pandeemia lõpetamiseks vajame kogu ühiskonna koostööd. Ja faktid, mitte väited, peaksid sellele pingutusele kaasa aitama. Fakt on see, et USA Facebooki kasutajate seas on vaktsiinide aktsepteerimine suurenenud. Need ja muud faktid räägivad hoopis teist lugu sellest, mida administratsioon on viimastel päevadel propageerinud,” kirjutas Rosen blogipostituses.

Postitusest selgub veel asjaolu, et alates 2020. aasta aprillist on ettevõte teinud koostööd Carnegie Melloni ülikooli ja Marylandi ülikooliga ülemaailmses uuringus, et koguda teadmisi sümptomite, testimise, vaktsineerimise määra ja muu olulise kohta.

“See on suurim omataoline uuring, kus on kokku üle 70 miljoni vastuse ning üle 170 000 vastuse päevas rohkem kui 200 riigis ja territooriumil. USA-s Facebooki kasutavate inimeste jaoks on kõhklus vaktsiinide osas vähenenud 50% ning kasutajad aktsepteerivad vaktsiine iga päevaga aina rohkem,” kirjutas Rosen.

Alates jaanuarist on Roseni sõnul USA-s elavate Facebooki kasutajate vaktsiinide aktsepteerimine suurenenud 10–15 protsendi võrra ning rassilised ja etnilised erinevused vaktsiini vastuvõtmisel on märkimisväärselt vähenenud. “Selle uuringu tulemused on avalikud ja oleme neid lisaks muudele administratsiooni nõutavatele andmetele jaganud Valge Maja, CDC ja teiste föderaalvalitsuse peamiste partneritega,” lisas Rosen.