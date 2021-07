Tagasi kontorisse? On ka neid, kes sinna üldse ei kipu. Vallanduda võib suuremat sorti tagasiastumiste laine

Kas olete valmis oma senisele töökohale naasma või hoopis nägemist ütlema? Selgub, et neid inimesi, kes soovivad pärast pandeemiat oma töökohalt tagasi astuda, on palju. "Tulemas on suur tagasiastumine," ütleb Texase A&M ülikooli juhtimise dotsent Anthony Klotz, kes on uurinud sadade töötajate lahkumist nende töökohtadelt. Bloomberg on reastanud mõned teemakohased küsimused ja vastused, mis võiksid lahkumisel abiks olla.