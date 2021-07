Turule jõuavad nutitelefoni võimsusega uue generatsiooni nutikellad

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitas uut nutikellade seeriat tutvustaval üritusel, et Huawei uusimad randmel kasutamiseks mõeldud seadmed on iseseisvad, nutikad ning võimsuse poolest võrdväärsed telefoniga. „Nutikellade eesmärk on muuta meie igapäevaelu senisest veelgi mugavamaks,” selgitas ta.