iPhone igale töötajale – täiesti võimalik missioon

„Kaugtöö on toonud fookusesse ettevõttes kasutusel olevate seadmete ja IT-lahenduste kvaliteedi. Seadmete kiirus, ühilduvus, kasutajasõbralikkus ning turvalisus on vaid mõned olulistest omadustest, millest sõltub töö produktiivsus ja tõhusus ning mida tuleb seadmete hankimisel arvesse võtta. Mobiiltelefonide valimisel peab ettevõte hindama nende terviklikkust, sest iga komponent võib lõpptulemust oluliselt mõjutada,” ütles Apple'i sertifitseeritud süsteemiinsener Andrej Michailov.

Tema sõnul kasutavad iOSi seadmeid kõik Fortune 500 ettevõtted ning tarkvaraettevõtte Jamf tehtud uuringust selgus, et viiest töötajast neli valib Apple'i ja iOSi – seega on eelistuse küsimus ülearune. Kuid kas iPhone sobib kõigile?

Erinevad mudelid ‒ samad funktsioonid

Visalt on püsima jäänud müüt, et iPhone on taskukohane üksnes juhtidele. Tegelikult on olemas mudel iga eelarve jaoks – kõige võimsamast iPhone 12 Prost kuni soodsamate iPhone 11 ja iPhone SEni.

Ükskõik millise mudeli valite, sest need kõik kasutavad uusimat iOSi – turva- ja funktsiooniuuendused on tagatud pikaks ajaks. Praegu saavad uuendusi kuni kuue aasta vanused seadmed.

„See on veel kord kinnituseks, et iPhone'id on vastupidavad, töökindlad ja tõhusad pikki aastaid ning nende tugi on odavam. Isegi kui konkreetset iPhone'i mudelit enam ei toodeta, toetab Apple seda veel viis aastat ja kauemgi,” märkis Michailov.

Sõltumata mudelist on kõigil uusima iOSiga iPhone'idel samad funktsioonid, samuti saab nendesse paigaldada mitmeid ärisüsteeme ja rakendusi: e-post, vestlus, võrk, pilv, failide jagamine, koostöö ja palju muud. Kui teil ei õnnestu leida App Store'i tuhandete äppide seast endale sobivat, saate rakenduse disaini keskkonnas luua enda vajadustele vastava lahenduse ise.