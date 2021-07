USA tervishoiujuht: Facebook peab vastutama COVID-19 väärinfo levitamise eest

USA äriväljaande Business Insider teatel suurendas Murthy pühapäeval kriitikat tehnoloogiaettevõtetele nende rolli eest koroonavaktsiinidega seotud valede levitamisel.

"See, millele meil kõigil on õigus, on täpne teave, et saaksime teha enda ja oma pere jaoks õigeid otsuseid. Liiga paljude inimeste jaoks pole see reaalsus," ütles Murthy eile Fox Newsi telesaates.

"Neid ujutatakse üle valeinfoga ja meil kõigil – tehnoloogiaettevõtetel, üksikisikutel, tervishoiutöötajatel ja valitsusel – on roll, mida saame täita valeandmete käsitlemisel ja selle leviku pidurdamisel," lisas ta.

Vivek Murthy andis neljapäeval 22-leheküljelises aruandes välja oma esimesed soovitused Ühendriikide tervishoiujuhina. Selle pidas ta väärinfot "suureks ohuks rahvatervisele" ja meenutas tehnoloogiafirmadele nende rolli oma platvormidel valeinfo levitamisel, kus seatakse kahtluse alla koroonaviiruse vaktsiinide ohutus ja tõhusus.

Terviseekspertide sõnul on vaktsiinide ja COVID-19 kohta valeandmete levitamine aidanud kaasa sellele, et miljonid inimesed väldivad vaktsineerimist – isegi kui levivad üleilmse pandeemia põhjustanud haiguse uued variandid.

Reedel, päev pärast aruannet, ütles president Joe Biden NBC Newsile, et sotsiaalmeediaettevõtted "tapavad inimesi" nende platvormidel leviva väärinfo tõttu. "Ainus pandeemia, mis meil on, on vaktsineerimata inimeste seas ja nad tapavad inimesi," ütles Biden.

Facebooki pressiesindaja lükkas USA administratsiooni väited tagasi. "Meid ei häiri süüdistused, mida faktid ei toeta," kinnitas sotsiaalmeediahiiu esindaja. "Fakt on see, et üle kahe miljardi inimese on vaadanud Facebookis autoriteetset teavet COVID-19 ja vaktsiinide kohta," märkis ta. Üle 3,3 miljoni ameeriklase on meie vaktsiiniinfo tööriista kasutanud selleks, et teada saada, kus ja kuidas vaktsiini saada," lisas Facebooki pressiesindaja.