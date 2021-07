Kesner taas luubi all, asi politseis: tuntud firmast kadus raha

Peale Kesneri jookseb kuriteoteatest läbi tema usaldusisik Aleksandr Grafski. „Võlgnik ei võta ühendust, ta ei võta kohtult dokumente vastu, ei võta minuga ühendust. Tal on sügavalt ükskõik,“ ütles pankrotihaldur Ly Müürsoo, viidates just Aleksandr Grafskile, pankrotis Tallinna Karastusjookide juhatuse liikmele, kes on varem esindanud Kesneri huve.