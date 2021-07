Taristuehituse liit: tee-ehituse valdkonnas materjale piisab ja ülekuumenemist pole

“Sektoris ei ole hetkel probleeme põhimaterjalide saadavusega – liiva, asfalti ja killustikku täna jätkub. Ka töökäsi on suurte projektide lõikes siiani piisavalt, et näiteks neljarealisi teid praegusest kiiremaski tempos ehitada,“ ütles Trei.

„Kuna teedeehituses on peamine tellija avalik sektor, siis ei konkureeri riik ressursside pärast avaliku sektoriga ning saab vajadusel ise hästi tellimuste mahtu reguleerida. Seega pole ohtu, et riigipoolsed tellimused mingil moel turuhinna kunstlikult üles ajaks. Liiatigi on tegijaid palju ja ressursivarud olemas, mistõttu on ka sektorisisene konkurents täna erakordselt tihe,“ ütles Trei.