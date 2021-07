Amazoni palve Apple'ile: eemaldage see võltsitud arvustusi tuvastav rakendus oma Apple Store'ist

Eksitavad ja võltsitud kasutajate arvustused on osutunud interneti jaemüüjate, sealhulgas Amazoni jaoks suureks probleemiks. Seetõttu teevad ettevõtted jõupingutusi, et tuvastada võltsituid arvustusi ning loodud on ka erinevaid rakendusi selleks, et ostjad saaksid märgata, kas tegemist on päris arvustusega või mitte.