Zoom ostis 12,5 miljardi euro eest pilvetarkvara, mida kasutab teiste seas ka Microsoft Teams

Zoomi juht Eric Yuan loodab, et teenusteportfelli laiendades on võimalik hoida Zoomi juures ka kliente, kes pandeemia järel ehk enam videokonverentsi teenust ei vaja. "Me töötame pidevalt oma platvormi täiustamise nimel ning Five9-i ost on loogiline samm," teatas Yuan pühapäeval.