Kliendid ajasid restorani teenindaja nutma, omanik tegi huvitava vastusammu

Kaks USA-s Massachusettsi osariigis asuvat Cape Codi restoraniomanikku ei suutnud seda enam pealt vaadata ning asusid tegutsema ja sulgesid oma restorani üheks päevaks, et viia oma töötajad nn "lahkuse päevale", et nad saaksid ebaviisakast klientuurist lõõgastuda.

Eriti hull oli see eelmisel neljapäeval, teatavad omanikud The New York Timesile antud intervjuus.

Ühes intervjuus ütles Brandi Felt Castellano, et see agressiivsus on peale koroonapandeemiat suurenenud. Pärast esimest sulgemist olid enamus inimesi väga sõbralikud ja tähelepanelikud, kuid kuna restoran on taas täielikult avatud olnud, ei näi mõned kliendid aru saavat, et paljud kohad on endiselt hädas töötajate ja muude kitsaskohtadega.