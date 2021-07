Onu Eskimo jäätised valmivad kohalikust koorest

Miks tarbida kohalikust toorainest valmistatud toitu ja millest valmivad kõige paremad jäätised? Seda kõike selgitab 2020. aastal aasta taluniku tiitliga pärjatud Kaja Piirfeldt Remmelgamaa talust. Pika ajalooga Remmelgamaa talus on 150 looma, kellest 85 on lüpsilehmad. Selline kari on piisavalt suur ja samas piisavalt väike, et jõuab ise kõigel veel silma peal hoida. Näiteks tervitab Kaja hommikuti kõiki loomi nimepidi ja sõidab vajadusel traktoriga. Kaja sõnul on väikese farmi eestvedamine osa tema elustiilist, mille puhul on loomade heaolu ja ümbritseva keskkonna eest hoolitsemine kõige olulisem. Remmelgamaa talukompleksi kuuluvad karjamaad asuvad kohe lauda ümbruses. Ka sööt tuleb sealtsamast lähedalt. Kogu talupidamise protsess on hästi lühike, kompaktne, kodulähedane ja loodussäästlik – väga puhas ja läbipaistev, taimekaitsevahenditest ja kemikaalidest vaba.