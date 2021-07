TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Põhjaranniku suurima kalasadama uuenduskuur muudaks selle piirkonna atraktiivseimaks jahisadamaks

Ida-Virumaa üks läänepoolsemaid väikesadamaid on aga kõike muud kui tavaline. Vähe on selliseid väikesadamaid, kus on sadam ja rand koos. Sealt leiab ka taasiseseisvunud Eesti kõige vanema, 2007. aastal asutatud vabatahtliku merepääste üksuse, kes on pannud püsti riigi võimsaima, et mitte öelda ainukese sellist sorti merepääste hoone.

80-tonnise aastase püügimahuga on ühtlasi tegu põhjaranniku suurima, ent kogu Eesti kontekstis suuruselt kuuenda kalasadamaga, kusjuures esiviisikusse kuuluvad Liivi lahe sadamad. „Toilast püütakse umbes sama palju kala kui terve Saaremaa peale kokku,” räägib Toila valla arendusnõunik ja sadama juhataja Mehis Luus (37). Ega ilmaasjata pole kohapeal kalatööstust, ettevõte Viru Rand oli kunagi Eesti suurim.