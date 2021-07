Rail Balticu projekt saab ELi toetusskeemist lisaraha

„Rail Baltic aitab elektrifitseeritud raudteena lisaks paremale ühenduvusele panustada Eestil ka kliima parandamisse. Mida rohkem inimesi ja kaupu liigub maanteelt raudteele, seda väiksema keskkonnajälje jätame. Äsja avalikustunud Euroopa kliimapaketi ettepanekute valguses on hea uudis, et saame liidult täiendava rahastuse, mis aitab täita ambitsioonikaid kliimaeesmärke,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti osa toetusest on koos omafinantseeringuga ligi 3 miljonit eurot, millest enamik on mõeldud Rail Balticu projekteerimiseks Pärnu maakonnas, sealhulgas maakonnaplaneeringu uuendamiseks, keskkonnauuringute uuendamiseks ja koostamiseks. Kolme riigi peale jagunevale Rail Balticu 17 miljoni eurosele toetusele lisandub omafinantseering, millega kokku on täiendav finantsvahendite maht Rail Balticu rajamiseks ligi 20 miljonit eurot.