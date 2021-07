LUGEJA KÜSIB | Kas välislähetusse minev töötaja peab olema vaktsineeritud?

Tööandja ei saa töötajat kohustada vaktsineerima, see on töötaja enda otsus. Kui aga ettevõtte riskianalüüs näitab, et vaktsineerimine on vajalik ning teised meetmed ei ole piisavalt tõhusad töötajate või klientide tervise kaitseks, võib olla põhjendatud vaktsineerimine.