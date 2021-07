LHV toetab Järva-Jaani komandohoone kaasajastamist 20 000 euroga

„Esialgu valisime enam kui poolesaja projekti hulgast välja kuus väga head ideed. Seejärel vestlesime iga projekti meeskonnaga, et nende motivatsiooni ja missiooni paremini mõista. Nii jõudsimegi žüriiga äratundmisele, et 20 000-eurosest toetusest Järva-Jaani vabatahtlikele päästjatele saab otseselt osa iga sealse kogukonna liige. Teadmine, et komandohoone kaasajastamine ja uue väljasõidutee rajamine aitab vabatahtlikel päästjatel oma tööd veelgi paremini teha, on nii meie kui ka kohalike jaoks väga tähendusrikas,“ lausus Kiisel.