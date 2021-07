Võrreldes Hiinat ja Indiat, tõi Kotka välja, et kui Hiinas on väga avalik kleptokraatia - võim on eliidi käes ja mingeid valimisi ei toimu - siis Indial on hoopis teistsugused probleemid. "Kastisüsteemist kõva häälega ei räägita, aga see on sarnane mustanahaliste olukorrale Ameerikas. On probleem, kõik justkui ei ole päris võrdsed."

Samas on Indial ja Hiinal ka mõningaid sarnasusi. "India protektsionism on nii-öelda patriootlik. Näiteks Apple pidi iPhone'ide müümiseks neid Indias tootma hakkama. Indias on nii palju kliente, et nad rajasidki Indiasse tehase," rääkis Kotka.