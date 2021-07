Skandaalset Nissani eksjuhti aidanud ameeriklased mõisteti vangi

Teda aidanud kahele ameeriklasele, 60-aastasele Michael Taylorile määrati karistuseks kaks aastat ning tema pojale, 28-aastasele pojale Peter Maxwell Taylorile üks aasta ja kaheksa kuud vanglakaristust, kirjutab The New York Times .

Karistuse välja kuulutamisel ütles kohtunik, et nende tegevus on Jaapani õigussüsteemile "tekitanud äärmiselt suure kahju". Mõlemad mehed tunnistasid oma süüd ning kuu tagasi väljendasid nad ka kahetsust oma teo osas.

Ghosn ise jääb Liibanoni, kus ta on korraldanud kampaania oma kuvandi taastamiseks ja seepärast, et juhtida tähelepanu Jaapani õigussüsteemi ebaõnnestumistele. Enda sõnutsi ei ole ta ühtegi õiguserikkumist korda saatnid ning ta väitis, et tema vastu esitatud süüdistused olid Jaapani valitsuse toetatud korporatiivsete intriigide tulemus.

Teine Nissani endine juht, ameeriklane Greg Kelly on praegu Jaapanis kohtu all. Teda süüdistatakse Ghosni hüvitiste varjamises. Kelly ise väidab, et temagi on süütu.