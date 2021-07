Uuring: iga viies parklaõnnetuse põhjustaja põgeneb

Uuringust selgus, et viiendik juhtidest on ühel või teisel viisil kokku puutunud olukorraga, et õnnetuse põhjustaja on sündmuskohalt lahkunud. See tähendab, et 13% juhtidest on kogenud, et õnnetuse põhjustaja lahkus, jätmata maha ühtegi märki. 3% õnnetustes osalenud juhtidest tunnistas, et nad on ise niimoodi käitunud. 3% juhtidest ütles, et nad on lahkunud sündmuskohalt, kuid jätnud märkme kannatanu kojamehe vahele, ning 2% tunnistas, et on leidnud sellise kirjakese kojamehe vahelt.